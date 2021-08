Vida Urbana Homem é preso em Gurupi após furtar animal avaliado em 15 mil reais O suspeito de 20 anos, ainda tentou fugir a galope

A Polícia Militar de Gurupi, prendeu neste sábado,14, um homem de 20 anos, suspeito de furtar um equino. O crime ocorreu em uma chácara no setor João Lisboa. A égua da raça quarto de milha está avaliada em 15 mil reais. Os policiais receberam informações de que um homem estava montado em um equino com as mesmas características. O autor foi abordado e o funcionário da chá...