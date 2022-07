Vida Urbana Homem é preso em flagrante por invadir quarto da cunhada a procura da ex-namorada Auxiliar de serviços gerais pulou muro, adentrou residência e chutou porta do quarto

Nesta quinta-feira, 21, a Polícia Militar(PM) prendeu um auxiliar de serviços gerais, de 24 anos, após invadir o quarto da ex-cunhada à procura da ex-companheira, no dia 20 de julho, no município de Peixe, região sul do estado. Conforme o boletim de ocorrência, a cunhada da vítima, uma estudante de 19 anos, relatou à polícia que na noite de quarta-feira, 20, es...