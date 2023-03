Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 19 anos suspeito de assaltar uma papelaria localizada no centro da cidade de Xambioá, região norte do Tocantins. O fato ocorreu na terça-feira, 28.

Segundo a PM, uma das vítimas acionou a polícia e comunicou que o indivíduo, após fingir uma possível compra no estabelecimento, utilizou uma arma de fogo, anunciou o assalto e roubou cerca de R$ 550 em espécie.

A partir do depoimento da vítima, que detalhou as características do suspeito, e após obter imagens de câmeras de monitoramento, os militares realizaram diligências e localizaram o suspeito, que ainda estava em posse da arma utilizada para praticar o crime. Ele foi conduzido até a Central de Flagrante de Araguaína.