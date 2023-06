Policiais civis da 3ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (3ª DEIC - Araguaína) prenderam no sábado, 24, em Araguaína, um homem de 25 anos, suspeito de ter cometido latrocínio contra um mototaxista de 68 anos, desaparecido em Araguaína desde o dia 15 de março.

De acordo com a Polícia Civil, ele teria ligação com uma mulher de 41 anos, presa no dia 8 de junho. Ela foi apontada pela investigação como uma das últimas pessoas a ter contato com o mototaxista, antes de seu desaparecimento. O inquérito apontou ainda que ela era cliente frequente do homem.

A Polícia Civil acredita que a vítima tenha sido atraída pela mulher para uma emboscada. ”Ao chegar à casa da mulher, foi rendido e assassinado por asfixia. Logo após, seu corpo foi colocado em um lençol e descartado em um terreno baldio em meio a muito mato e lixo”, divulgou a Civil por meio da assessoria.

A ossada humana estava totalmente carbonizada, atingida por chamas causadas por moradores vizinhos na área verde do terreno baldio. Legistas encaminharam os restos para o Instituto Médico Legal da cidade, onde serão feitos exames de DNA, para confirmar se os restos mortais são realmente da vítima.

O homem preso foi conduzido à sede da 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, e em seguida recolhido à Unidade Penal Regional local.