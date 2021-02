Vida Urbana Homem é preso em Araguaína com 13 papelotes de crack e moto com chassi raspado Apreensão do suspeito, de 23 anos, ocorreu no setor Santa Helena

Após perseguição, policiais militares de Araguaína prenderam um homem com 13 papelotes de crack e um de maconha na tarde de terça-feira, 9, no Setor Santa Helena em Araguaína. Segundo a Polícia Militar, o homem tem 23 anos e tentou fugir após aproximação da viatura no setor Santa Mônica. Após ser detido, ele confessou que a droga seria vendida. Com el...