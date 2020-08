Vida Urbana Homem é preso e três armas de fogo apreendidas em menos de 24 horas no sul do Estado Em um dos casos, em Gurupi, uma mulher acionou a PM após ser vítima de ameaças do companheiro

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem e apreendeu três armas de fogo em menos de 24 horas no sul do Estado. Os casos ocorreram neste final de semana, domingo, 16, em Gurupi e Aliança do Tocantins. No domingo, por volta das 10 horas, no setor Bela Vista, a PM acionada se deslocou até uma residência com denúncia de violência doméstica. A informação é que ...