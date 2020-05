Vida Urbana Homem é preso e adolescente apreendido por suspeita de ameaçar e coagir moradores de povoado em Pium Ambos também teriam envolvidos com tráfico de drogas

A Operação Piolin prendeu um homem de 38 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos nesta segunda-feira, 11, no assentamento PA Barranco do Mundo, na zona rural de Pium. Os dois detidos estariam realizando ameaças e coagindo moradores do povoado, além de terem da suspeita de envolvimento de ambos com tráfico de drogas e outros delitos. Conforme a Polícia Civil,...