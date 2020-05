Vida Urbana Homem é preso dirigindo bêbado em Mercado Municipal durante ação contra a Covid-19 em Araguaína Dentro do veículo estava uma garrafa de “cachaça”

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem que dirigia embriagado nesta segunda-feira, 18, na Praça do Mercado Municipal em Araguaína, Norte do Estado. A ação ocorreu durante uma blitz da PM junto com a Prefeitura Municipal, que fiscalizam conjuntamente o cumprimento das normas e medidas de combate à pandemia da Covid-19. Conforme a PM, durante uma abordagem os fis...