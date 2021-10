Vida Urbana Homem é preso com drogas após se acidentar no Sul de Palmas Equipe da Guarda Metropolitana acompanhou o homem suspeito que tentou fugir, mas acabou se acidentando e preso

Um patrulhamento da equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Metropolitana de Palmas apreendeu vários entorpecentes que estavam sendo transportados por um condutor de uma motocicleta, no setor Santo Heleno. A ação ocorreu na noite desta quinta-feira, 21, e terminou com a prisão do suspeito que estava com as drogas. Conforme a Romu, ao realizar patrul...