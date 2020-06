Vida Urbana Homem é preso com documentos e cédulas falsas em Guaraí Indivíduo de 40 anos tentava comprar cervejas com dinheiro falso

Na noite da última sexta-feira, 5, a Polícia Militar (PM) conseguiu prender um homem de 40 anos que portava documentos e moeda falsa no município de Guaraí. De acordo com a PM, a equipe foi chamada em um bar do setor rodoviário pela proprietária, denunciando que um homem queria comprar quatro cervejas com uma cédula de real falsa. Ao ser questionado pela m...