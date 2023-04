Redação Jornal do Tocantins

Policiais militares do 7º e 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam na tarde da sexta-feira, 14, o condutor de uma carreta, por porte ilegal de arma de fogo.

A prisão ocorreu durante abordagem em bloqueio policial na rodovia TO-374, por volta das 17h, próximo ao Povoado Café da Roça, na força-tarefa integrada por policiais militares e civis de cinco estados e Polícia Federal, na busca por suspeitos de cometerem ataques no município de Confresa(MT).

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o condutor da carreta, um homem de 37 anos, a arma de fogo e seis munições intactas. Após os procedimentos de revista no local, o autor e objetos apreendidos foram conduzidos a delegacia e apresentados à autoridade policial.

Diversos veículos de carga e passeio são abordados desde o início da operação, na segunda-feira, 10, em bloqueios realizados em pontos estratégicos em rodovias na região de divisa entre o Tocantins e Mato Grosso.

Força-tarefa

Em cinco dias de buscas pelos criminosos suspeitos de realizarem ataques no município de Confresa(MT), a força-tarefa prendeu um suspeito e outros dois acabaram mortos em confronto com os policiais.

As polícias militar e civil do Tocantins, Pará, Mato Grosso, Goiás e Polícia Federal receberam, na quinta-feira, 13, apoio de militares de Minas Gerais, para auxiliar nas buscas com mais duas aeronaves.

São um helicóptero e um avião modelo King Air 300, com codinome Pegasus 17, além de dois drones, para integrarem as buscas. A equipe é composta por 14 militares, entre eles, homens do Batalhão de Operações Especiais da polícia de Minas Gerais.