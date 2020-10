Vida Urbana Homem é preso com 30 kg de maconha em ônibus na BR-153 em Gurupi Prisão ocorreu após policiais montarem uma barreira para interceptar ônibus com suspeito de trazer droga do Mato Grosso do Sul

A Polícia Civil do Tocantins apreendeu cerca de 30 quilos de maconha na madrugada desta quarta-feira, 7, em Gurupi, e prendeu um homem apontado como transportador da droga. Segundo comunicado, policiais montaram barreira em Gurupi a partir de informações de que chegaria uma remessa de droga do Mato Grosso do Sul para distribuição em Palmas e região e ...