Homem é preso após tentar subornar PMs com munições e dinheiro encontrados em caminhonete na BR-010 Armamento estava escondido em diversas partes do veículo

A Polícia Militar prendeu um homem com munições após o suspeito tentar subornar os militares na BR-010, em Chapada da Natividade. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 15, durante um bloqueio montado na rodovia pela equipe do Comando de Operações de Divisas. Conforme a PM, a equipe deu ordem de parada a uma caminhonete, verificou a documentação do condut...