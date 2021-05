Vida Urbana Homem é preso após fingir ter deficiência física e receber a vacina contra a covid em Porto Nacional Equipe de vacinação acionou a PM após o preso desfazer do disfarce para comemorar a imunização; homem deve responder por estelionato, por obter vantagem indevida, causando prejuízo social e ao Estado

Em Porto Nacional, um homem acabou preso após fingir ter deficiência física para ser vacinado contra a Covid-19. O morador chegou a receber o imunizante, entretanto teria começado a comemorar a aplicação e acabou deixando o disfarce. O caso ocorreu nesta quinta-feira, 13, no Centro de Convenções em Porto Nacional, onde estavam sendo vacinadas as pessoas com mais de 5...