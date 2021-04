Vida Urbana Homem é preso após encomendar a morte do marido de mulher com quem se relacionava Mandante revelou que encomendou o assassinato de Jeferson Cunha Andrade, de 30 anos, porque ele estava lhe ameaçando de morte

No final da tarde desta terça-feira, 13, três horas depois de um homicídio praticado em uma merceria localizada na Rua Palmeiras, no Setor Jardim Querido, na cidade de Porto Nacional, cidade distante a 60 km de Palmas, o suspeito de ser o mandante do crime, um homem de 24 anos, foi preso em flagrante. A operação contou com as forças de segurança das polícias Civil ...