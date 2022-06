Vida Urbana Homem é preso após atropelar e matar mulher em distribuidora no centro de Bom Jesus do Tocantins Socorrida e levada ao Hospital Regional de Pedro Afonso, vítima morreu antes de dar entrada no Hospital

A Polícia Militar prendeu em flagrante por volta das 23 horas de sexta-feira, 3, o soldador Breno Amorim Santos, de 26 anos, por atropelar uma mulher de 38 anos que estava sentada em uma distribuidora de bebidas, no Centro de Bom Jesus do Tocantins, nordeste do estado. Socorrida e levada ao Hospital Regional de Pedro Afonso, a vítima morreu antes de dar en...