Redação Jornal do Tocantins

Um auxiliar de serviços gerais, de 24 anos, acabou preso por policiais militares, nesta segunda-feira, 17, suspeito de ameaçar de morte dois estudantes com uma arma branca nas proximidades de uma escola em Arraias, no sudeste do estado.

Na abordagem, foram encontradas duas facas e um papelote de substância análoga a maconha. O homem acabou autuado por ameaça, uso de drogas e porte ou posse de arma branca.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito acabou liberado pela polícia judiciária após o registro da ocorrência. Ainda conforme a polícia, o suspeito também responde por outros crimes como roubo, receptação, furto e estupro de vulneráveis.