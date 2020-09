Vida Urbana Homem é preso após agredir e ameaçar esposa com arma apontada contra pescoço da vítima Mulher disse que aproveitou quando seu companheiro saiu para conversar com um amigo e fugiu de casa levando os três filhos

A Polícia Militar prendeu um homem, de 29 anos, por suspeita de ter agredido fisicamente e ameaçado de morte uma mulher, de 22 anos, em Araguaína. O caso ocorreu no setor Costa Esmeralda no final de semana e com o suspeito a PM encontrou uma espingarda carregada. Conforme a PM, a mulher disse que seu companheiro havia apontado a arma contra seu pescoço ao ame...