Vida Urbana Homem é preso ao ser flagrado com carro furtado há sete anos na BR-226 Motorista disse que receberia R$ 200 para levar o automóvel à Tocantinópolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de furto que estava sendo conduzido por um homem, de 29 anos, na BR-226. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 9, no km 332 da rodovia próximo a Palmeiras do Tocantins. Conforme a PRF, a apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina ao abordar o carro. Ao se realizar uma consulta no sis...