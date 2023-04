Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu na tarde da sexta-feira, 21, em Porto Alegre do Tocantins, um homem suspeito de agredir a ex-companheira, gestante, depois de invadir a residência da mulher.

Acionados para ocorrência de violência contra doméstica, em residência na avenida Liberdade, setor Central de Porto Alegre. Ao chegarem no local, os militares foram informados de que o homem invadiu a casa e agrediu a mulher, com o intuito de levar o filho.

A prisão resultou na instauração de inquérito policial para apuração dos fatos, com pedido de medida protetiva de urgência em favor da vítima, registrado pela autoridade policial.

Consta na decisão expedida pelo Juíz João Alberto Mendes Bezerra Júnior, para afastamento do agressor da vítima, que de acordo com a vítima, o homem teve “outros comportamentos de ciúmes excessivos e que as agressões e ameaças”.

Pela medida protetiva, o homem fica proibido de se aproximar da vítima, além de seus familiares e testemunhas da ocorrência, a uma distância menor de 200 metros.

O ex-companheiro da mulher também ficou proibido de manter qualquer tipo de comunicação com a vítima, seja através de internet, telefone ou outros meios de comunicação instantânea entre pessoas.