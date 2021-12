Vida Urbana Homem é preso ao furtar gás e leitoas no Natal, em chácara de uma família, no setor Taquari Suspeito de 39 anos, morador do setor Vale do Sol, agrediu a dona da chácara e acabou detido por vizinhos com duas leitoas abatidas minutos antes e um botijão de gás

Um casal de moradores de uma chácara no setor Taquari II, no Sul de Palmas, chegava em casa por volta das 17 horas de sábado, 25, dia de Natal, quando se depararam com três pessoas saindo do imóvel com dois carrinhos de mão. Um deles continha um botijão de gás. O outro estava ocupado com duas leitoas que haviam acabado de ser abatidas na residência. O casal reagiu...