Vida Urbana Homem é preso ao desembarcar em rodoviária com cocaína pura avaliada em R$ 200 mil, diz polícia Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa

Um homem de 43 anos foi preso, suspeito de transportar quatro quilos de cocaína em um ônibus vindo de Goiânia (GO) com destino a Palmas. Segundo a Polícia Civil, a droga apreendida é avaliada em cerca de R$ 200 mil. A prisão do suspeito ocorreu na manhã desta sexta-feira (26) no terminal rodoviário da capital. De acordo com a polícia, uma denúncia anônima inf...