Um homem de 19 anos morreu a tiros na madrugada desta quinta-feira, 5, na rua Lontra, setor JK, em Araguaína, norte do Tocantins. Três tiros acertaram a vítima na região do tórax e do braço esquerdo. As informações são da Polícia Militar.

Segundo a polícia, ao chegar no endereço informado, encontraram a vítima no chão e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que confirmou a morte.

A polícia também disse que uma testemunha informou que a vítima estava em um estabelecimento ingerindo álcool, momento em que um homem chegou, falou com a vítima, pegou a arma e atirou.

A vítima correu pela Avenida Bernardo Sayão e, ao chegar na esquina com a Rua Tomás Batista, um segundo homem que estava em uma moto vermelha impediu a fuga. Em seguida, os dois homens suspeitos perseguiram, atiraram contra a vítima e depois fugiram do local, de acordo com a polícia.

A corporação disse que militares realizaram patrulhamento para tentar encontrar os suspeitos, mas não localizaram. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo e o caso é investigado pela 2ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Araguaína.

A Polícia Militar também informou que, um dia antes do crime, a vítima estava no mesmo estabelecimento comercial, se desentendeu com um homem e iniciaram uma briga. Durante a discussão ambos afirmaram “que eram rivais um do outro no mundo do crime” após a briga se o homem não identificado se retirou do estabelecimento.