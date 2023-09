Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 46 anos morreu na manhã desta sexta-feira, 22, ao receber um tiro após entrar em um estabelecimento comercial de um policial penal, de 35 anos, localizado na região norte da capital.

O crime está registrado pela Polícia Militar como homicídio/legítima defesa, ocorrido na LO-13, em frente a um centro de fisioterapia.

A Polícia Militar disse que suspeitos não identificados entraram no estabelecimento e que o policial penal, este deu voz de prisão ao se deparar com os autores. Um deles fugiu e o outro golpeou o policial penal com uma faca.

Segundo a Polícia Militar, em legítima defesa, o policial atirou contra o suspeito, que morreu no local.

A perícia e a 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) estiveram no local. A PM também disse que o homem morto tem várias passagens por furto registradas na capital, além de receptação.

Segundo a Polícia Civil, não havia documentos com a vítima e o tiro pegou no braço e entrou pela lateral do peito.