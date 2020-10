Vida Urbana Homem é morto em bar da esposa em Araguaína Após almoçar e beber no local, suspeito teria atirado na vítima assim que ela chegou ao estabelecimento na tarde deste sábado, 24, no setor Dom Orione

Um homem de 47 anos, identificado como Fernando Timóteo de Queiroz, morreu após ser atingido por tiros na tarde deste sábado, 24, em um bar no centro de Araguaína. De acordo com o G1 Tocantins, as primeiras informações da Polícia Militar (PM), apontam que o suspeito de fazer os disparos almoçou e ingeriu bebida alcóolica no estabelecimento. Segundo a polícia, o bar ...