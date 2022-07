Vida Urbana Homem é morto e outro fica ferido durante briga em evento no município de Rio Sono Miguel Rodrigues Costa Neto, de 20 anos morreu com golpe de canivete no peito; amigo da vítima ficou ferido e recebeu atendimento no hospital

O ajudante geral Miguel Rodrigues Costa Neto, de 20 anos, morreu na madrugada de sábado, 16, após se envolver em uma briga durante um evento que ocorria no Centro Comunitário, no município de Rio Sono, no leste do estado. Conforme a Polícia Militar (PM), por volta de 4h30 equipes receberam um chamado com informações que havia ocorrido um homicídio no local e que ...