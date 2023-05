Goiano de Crixás, Aladyone de Araújo morreu aos 37 anos na noite de sábado, 27, ao ser atingido por tiros durante a cavalgada em Taquaruçu, distrito de Palmas.

A agente da Polícia Civil que atendeu a ocorrência relatou à equipe da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa de Palmas, que o homem tinha aproximadamente R$ 5,3 mil nos bolsos ao ser alvejada em uma área verde, em frente ao posto da entrada do distrito, na TO-030, por volta das 21 horas.

Não há indicações de autoria. Segundo as informações do registro policial, o homem teria atirado aleatoriamente. Testemunhas relataram que após os disparos, o viram o autor entrar no banco de trás de um veículo branco e fugir.

Além de ter acertado e matado Aladyone Araújo, os tiros atingiram também uma mulher de 28 anos, identificada pelo JTo pelo nome de Talayne Rodrigues de Araújo, de 28 anos, moradora do distrito.

Não há informações sobre o atendimento e saúde dela. O Jornal do Tocantins não encontrou nenhum outro registro de passagem policial em nome da vítima do sexo feminino.

Mas sobre Aladyone de Araújo, há diversas passagens policiais, ele cumpriu penas de prisão, segundo inúmeros processos judiciais consultados pelo Jornal do Tocantins.

Uma das sentenças lhe impôs 7 anos de cadeia e 700 dias de multa, por tráfico de droga, em condenação de 2007. Ele havia sido flagrado com drogas durante a travessia de uma balsa.

Em 2012, outra condenação por tráfico de drogas, ao lado de outro homem. Ambos estavam na posse de 43 gramas de crack e R$ 1.695,00 e R$ 113 em dinheiro, respectivamente durante um flagrante. A sentença fixou para Aladyone Araújo uma pena de prisão em regime fechado de 6 anos e 600 dias multa.

Sete anos depois, ele foi preso em flagrante em abril de 2019, sob a suspeita de tráfico de drogas e de participar de organização criminosa, em uma abordagem curiosa. Ele tentou fugir de uma abordagem policial em moto quando acabou atingido por tiros de militares.

A Polícia Militar o acusou de estar armado de um revólver calibre 32 e ter usado a arma para intimidar os militares. Acabou atingido e preso. Na versão dele, outra viatura da Polícia Militar colocou a arma para incriminá-lo sob a alegação de que ele havia praticado furto dias antes.

No julgamento, no ano seguinte, o juiz Rafael Gonçalves de Paula o absolveu com base em uma perícia que não encontrou digitais dele na arma. "A versão apresentada pelos policiais que prenderam o acusado não foi confirmada. Afinal, eles afirmaram que houve preservação do local em que a arma foi encontrada e apreendida, portanto, era esperado que a perícia revelasse a existência de fragmentos da impressão digital de alguém. Vale ressaltar que os policiais disseram que passaram a perseguir o acusado pois havia suspeita de seu envolvimento em roubo ocorrido pouco antes, mas nenhuma prova foi apresentada quanto à existência de tal crime", sentenciou.