Vida Urbana Homem é morto com três tiros por dupla após ser chamado para conversa na porta de sua residência Esposa da vítima testemunhou o crime e disse que os dois autores fugiram do local com uma arma na mão de cada

Um homem de 29 anos morreu após ser alvejado com três tiros nesta segunda-feira, 26, na Quadra 407 Norte, em Palmas. O crime ocorreu por volta das 19 horas, próximo a antiga base comunitária da Quadra. Conforme a Polícia Militar (PM), uma testemunha entrou em contato com a força policial informando que um jovem havia sido baleado. Ao chegar no local, a PM encont...