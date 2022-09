Vida Urbana Homem é morto com tiro na nuca após veículo em que estava ser abordado por jovem armado Suspeito interceptou o veículo enquanto homens voltavam de festa agropecuária em Dueré a caminho de Gurupi

Um homem de 29 anos morreu com um disparo de arma de fogo na nuca no centro de Gurupi. Ele e um passageiro voltavam de uma festa agropecuária no município de Dueré, quando foram abordados por um jovem armado que ordenou a parada do veículo, embarcou e os obrigou a seguir viagem. Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram aciona...