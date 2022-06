Vida Urbana Homem é morto com sete tiros dentro de posto de gasolina Homicídio ocorreu na madrugada em Nova Olinda

Um homem identificado como Elton Jhone Pereira de Araújo, de 30 anos, morreu a tiros na madrugada de hoje no centro de Nova Olinda, norte do estado. Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que ouviram vários disparos de arma de fogo próximo ao pátio do posto Nova Olinda. Ao chegarem, a PM avistou um corpo caído no chão na rua Araguatins. A PM informou qu...