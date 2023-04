Um homem de 26 anos, identificado pela Polícia Civil como Shardon Soares, morreu na madrugada deste sábado, 29, depois de ser atingido com golpes de faca em um bar na quadra 602 norte, em Palmas, na avenida Theotônio Segurado.

A vítima, natural de Araguaína, estava no interior do estabelecimento ao ser atingida e morreu ainda no local.

Testemunhas relataram aos policiais que Shardon estava no bar acompanhado de um amigo, que tinha se afastado da vítima e ao retornar, encontrou o homem sem vida.

De acordo com o registro policial, um segurança estava em trabalho no bar no horário do crime, mas informou que não presenciou o momento do homicídio. O local não tinha câmeras de monitoramento.

Com informações de endereço do possível suspeito pelo crime, militares realizaram diligências em quadras também na região norte, mas não encontraram o suspeito.

Policiais civis e militares estiveram no local para registrar a ocorrência. A morte foi registrada na 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa de Palmas, (1ª DHPP) para investigações.