Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 20 anos morreu na noite da sexta-feira, 14, por volta de 20h em frente a um lava-jato no setor Jardim Aureny 3, região sul de Palmas.

De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, pelos menos três disparos de arma de fogo teriam sido efetuados em direção ao rapaz, quando ele estava em frente ao estabelecimento, situado na avenida E.

Ao chegarem no local, policiais encontraram a vítima no chão, atingida pelos disparos e agonizando. Ele teria entrado no local na tentativa de pedir socorro mas um suspeito o seguiu e atirou novamente.

A PM informou que socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e dos Bombeiros foram acionados para prestarem os primeiros socorros e constataram o óbito da vítima.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram no local e colheram as informações iniciais para os procedimentos de investigação.

Após a perícia do local, o corpo foi recolhido por equipe do Instituto Médico Legal (IML).