Um homem que não teve a identidade divulgada, morreu na noite de sábado, 13, no Setor Santa Bárbara, região sul da capital, após sofrer cinco disparos de arma de fogo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), acionada para atender a ocorrência, no local o Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) constatou o óbito da vítima que sofreu cinco perfurações entre elas, duas na face, uma no abdômen, uma no tórax e uma no braço.

O Delegado da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local juntamente com o perito. O Instituto Médico Legal IML também compareceu ao local e removeu o corpo da vítima.