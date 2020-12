Vida Urbana Homem é morto baleado no rosto na porta de casa e suposto atirador já identificado é procurado Um homem teria se aproximado e mandado a esposa e a filha da vítima, que estavam na calçada, encontrar a casa e começou a atirar

Um homem de 28 anos morreu após ser baleado no rosto na porta da própria casa no Jardim Aureny IV, em Palmas, na noite desta segunda-feira, 30. A esposa e a filha da vítima estavam no local e presenciaram o assassinato e o suspeito do crime já foi identificado, mas ainda não localizado. Conforme a Polícia Militar, a esposa da vítima relatou que estava...