Vida Urbana Homem é morto após troca de tiros com policiais durante operação Suspeito, de 22 anos, tinha mandado de prisão em aberto e foi abordado durante operação que investiga crimes de tráfico, homicídio, porte de armas e crimes patrimoniais, conforme divulgou a SSP

Um suspeito, identificado como Carlos Eduardo Oliveira de Carvalho, de 22 anos, morreu em confronto com a polícia, nesta sexta-feira (14), em Ananás, região norte do Tocantins. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Polícia Militar (PM). Conforme a pasta, o confronto ocorreu durante o cumprimento dos quatro mandados de busca e apreensão e sete...