Um homem identificado como Flavio Pereira dos Santos de 36 anos morreu no pronto atendimento de Caseara por volta das 22h deste domingo após ser atingido por pelo menos três tiros, quando estava no Ranchão do Pereira, no setor Baixada.

O homicídio será apurado pela 54ª Delegacia de Polícia, de Caseara, que registrou a ocorrência, a partir do relato de um irmão da vítima.

Segundo o familiar, ele soube em sua residência dos disparos por uma testemunha e se dirigiu para o local, onde encontrou o irmão, no chão, ferido e agonizante.

Antes da Policia Militar chegar ele e outra pessoa colocaram Flavio Santos em um veículo e o levaram ao pronto atendimento municipal. Uma equipe plantonista socorreu o ferido, mas ele morreu minutos depois.

Segundo os relatos, a vitima levou três tirou de arma de fogo, dois na região do tórax e o terceiro no abdômen.

O suspeito seria um homem de 34 anos que fugiu do local e não havia sido encontrado até a publicação desta matéria.