A região sul de Palmas, que vive uma alta de homicídios desde o início do ano, registrou mais uma morte a tiros na noite desta segunda-feira, 19. Tiago Sousa Pereira, de 25 anos, morreu por volta das 21h, ao ser atingido por disparos de arma de fogo em frente ao Residencial Vila do Sol, esquina da Rua 20 com avenida J, no Jardim Aureny III.

Com este caso, sobe para 86 o número de homicídios registrados na capital desde o dia 1º de janeiro.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar (6ºBPM) chegaram ao local e encontraram o homem sem vida, a cerca de 100 metros do residencial.

Aos militares, populares relataram ter ouvido pelo menos nove disparos de arma de fogo. Uma pistola foi encontrada pelos policiais próximo ao corpo do homem e militares informaram que uma troca de tiros teria ocorrido no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local e constatou a morte do homem. Equipes do 6º BPM permaneceram no local e aguardam a chegada da perícia e Instituto Médico Legal para a remoção do corpo.