Redação Jornal do Tocantins

Um homem morreu baleado na própria residência na manhã deste domingo, 15, no setor União Sul, em Palmas.

Moradores informaram à Polícia Militar (PM), que no momento em que a vítima foi abrir o portão da residência se deparou com dois homens em uma moto e um homem em um carro, eles efetuaram disparos contra ele que morreu no local.

A polícia ainda não localizou os suspeitos do crime. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).