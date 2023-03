O ajudante de pedreiro Vilton Batista de Campos, 33 anos, é o homem morto a pauladas e que teve o corpo, em estado de decomposição, encontrado na manhã desta segunda-feira, 6, por policiais militares na região da “Saroba”, no sul de Palmas.

A vítima era paraense de Castanhal, onde nasceu no dia 4 de fevereiro de 1990, e morador de Pium, no centro-oeste do Estado. Campos respondia a uma ação penal por furtos de celulares, cometidos em 2018, com emprego de arma de fogo, ainda sem julgamento e foi flagrado em setembro do ano passado, no Jardim Santa Bárbara, com sete pedras de crack, com massa líquida total de 15,9 gramas. Há mais dois inquéritos contra ele, por tráfico, sem conclusão da investigação.

Conforme os registros policiais, os militares estavam em diligência de uma ocorrência de localização de cadáver, por volta das 9 horas, próximo aos setores Jardim Janaína e Santa Bárbara.

Perto do local onde encontraram o corpo, os militares viram o primeiro suspeito, o pedreiro carioca Ricardo de Jesus Valente Rodrigues, de 44 anos. Conforme o relato de um dos policiais, de 39 anos, Ricardo Rodrigues negou ser o autor do homicídio, forneceu o nome de Jacione Costa Dias, paraense de Conceição do Araguaia, de 33 anos, a quem imputou o crime.

Na versão do pedreiro, a vítima e Jacione Dias se desentenderam e o homem que identificara apanhou um cacete e aplicou golpes na vítima, que caiu. Segundo esta versão, mesma com a vítima caída no chão, o autor teria dado mais pauladas na cabeça de Campos.

O pedreiro afirmou aos policiais que teria ajudar a levar o corpo até ao local onde foi achado.

Com as informações, outra equipe prendeu Jacione na frente de casa, com dois relógios, pedras de crack, um celular e R$ 70 em espécie.

Os dois foram autuados por homicídio qualificado pela traição, de emboscada ou mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consumo pessoal de drogas e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.