Um homem de 25 anos foi morto a facadas no Balneário Brejo Grande, localizado no município de Lagoa do Tocantins, região leste do estado, no domingo, 22, por volta das 16h40.

De acordo a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio. No local, os militares encontraram a vítima caída no chão, sem sinais vitais.

Ainda segundo os policiais, a guarnição realizou algumas diligências na região e encontrou o suspeito de 24 anos, em uma moto. Ele não obedeceu à ordem de parada e conseguiu escapar.

Os policiais informaram que outra viatura realizou as buscas na cidade e conseguiu localizar o suspeito, que estava escondido em uma fazenda.

Ele confessou o crime e foi levado à Central de Flagrantes da capital.

A Perícia Científica esteve no local, e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.