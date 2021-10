Vida Urbana Homem é morto a facadas após briga em bar em Palmas; em Araguaína, jovem é baleado Na Capital, vítima após discutir com suspeitos teria ido atrás do homem e testemunhas encontraram o corpo; em Araguaína, jovem foi atingido por seis disparos de um homem de bicicleta, que já foi reconhecido

Em Palmas, uma briga em um bar na região norte de Palmas terminou com a morte de um servidor público, de 43 anos, na noite desta quinta-feira, 28. O homem foi morto com golpes de faca. Em Araguaína, um jovem, de 26 anos, foi baleado com seis tiros na mesma noite. Francielton Mendes Cavalcante, conforme o G1 Tocantins, teria se desentendido com outro homem q...