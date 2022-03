Vida Urbana Homem é levado à delegacia após desobedecer a ordem para diminuir som do carro em Barra do Ouro Condutor se recusou a diminuir volume e policiais o recolheram até central da Polícia Civil em Araguaína

Um comerciante de 30 anos, de Barra do Ouro, a 467 km de Palmas, no nordeste tocantinense, precisou ser detido após desobedecer às ordens policiais para diminuir a altura do som do carro em que dirigia. Dois policiais relatam que abordaram o motorista em seu Fiat Palio por volta das 19 horas de sábado, em frente a uma pizzaria, com alto volume de som. O homem, de aco...