Um homem, de 42 anos, acabou indiciado por tentativa de homicídio após usar um pedaço de garrafa para tentar cortar a garganta de um comerciante no município de Araguaína, região norte do estado. O crime ocorreu no dia 14 de maio, em uma adega, no bairro São João, em Araguaína. A vítima chegou a ser atingida, mas conseguiu correr e pedir socorro.

O comerciante estava em sua adega quando o suspeito chegou para ver um jogo de futebol, conforme explicou o delegado responsável pelo caso, Breno Eduardo Campos Alves, por meio da assessoria. "A vontade do agressor de ceifar a vida da vítima ainda é evidenciada em suas ações posteriores ao crime, quando continuou a proclamar, em voz alta, sua intenção de matá-la e ‘cortar o seu pescoço’ em um local público”, ressaltou o delegado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o ataque aconteceu quando a vítima se aproximou de sua motocicleta para ir embora, quando o suspeito deu um golpe de mata-leão e tentou cortar sua garganta com o pedaço de vidro.

Segundo a polícia, o crime foi provocado por um motivo fútil. O agressor teria chegado no local bastante embriagado e causou incômodo aos outros clientes. Por causa disso, o dono do estabelecimento pediu que ele saísse, fato que gerou revolta no suspeito.

O suspeito foi indiciado por crime de homicídio qualificado em sua forma tentada e encontra-se preso preventivamente na Unidade Penal Regional de Araguaína.