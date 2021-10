Vida Urbana Homem é indiciado por perseguição e importunação sexual contra professora de academia em Araguaína Vítima estaria sendo importunada há bastante tempo e quando procurou a direção da unidade recebeu a orientação de não denunciar o crime; o suspeito, em interrogatório, disse que tudo não passou de uma “brincadeira”

Atualizada às 17:24 A Polícia Civil concluiu as investigações de um caso de importunação sexual e de perseguição de um homem contra professora da academia do Sesc em Araguaína. As investigações apuraram que no final de março o homem, de 27 anos, teria se aproximado da vítima e a assediou sexualmente. Conforme a Polícia Civil, o homem indiciado com o fim da inves...