Vida Urbana Homem é flagrado por câmeras de segurança furtando portão de casa em construção De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os portões eram retirados das casas em construção e levados no teto de um veículo. Uma das vítimas teve prejuízo de R$ 5 mil e a outra de R$ 2.650

Um homem de 38 anos, com mandado de prisão preventiva, acabou preso suspeito de furtar portões em Palmas. Ele não teve a identidade divulgada. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A prisão ocorreu na na manhã desta quinta-feira (22), por policiais civis, em Arapoema, região noroeste do estado. Os crimes estão sendo investigados pela 2...