Vida Urbana Homem é esfaqueado três vezes durante réveillon no Parque de Exposições Agropecuárias em Formoso Vítima teria ido ao banheiro e quando voltou estava sangrando e foi levado ao hospital

Um homem ficou ferido após ser esfaqueado durante uma festa no Parque de Exposições Agropecuárias de Formoso do Araguaia. A ocorrência ocorreu nesta sexta-feira, 1º, e a vítima socorrida foi levada ao Pronto Socorro e foi transferida para o Hospital Regional de Gurupi. Conforme a Polícia Militar, o crime ocorreu antes das 4 horas quando a recepcionista do Pro...