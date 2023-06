Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 23 anos procurou ajuda em um bar na região sul de Palmas, durante a madrugada deste domingo, 11, depois de ser atingido por vários golpes de faca nas costas e nas pernas, de acordo com a Polícia Militar.

Militares do 6º Batalhão de Polícia Militar atenderam a ocorrência e ao chegarem no estabelecimento, localizado na Avenida Tocantins, Jardim Aureny I, encontraram a vítima sentada em uma cadeira do bar, enquanto aguardava socorro médico.

Aos militares, o homem contou que foi abordado por dois homens desconhecidos e acabou atingido com várias facadas. Ele não soube informar a motivação para o crime.

Socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, a vítima recebeu atendimento no local e em seguida foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Sul (Upa Sul).

A ocorrência foi caracterizada pela PM como homicídio doloso, quando há intenção de matar. A redação procurou a Polícia Civil para informar se houve registro da ocorrência e aguarda retorno.