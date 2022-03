Vida Urbana Homem é encontrado morto dentro de casa em Araguaína Segundo, informações de familiares da vítima, o homem estava há alguns dias desaparecido e tinha problemas com alcoolismo

A Polícia Militar (PM) encontrou, na manhã desta quinta-feira, 03, o corpo de um homem de 47 anos, dentro de uma casa, em Araguaína, região norte do Estado. Conforme a corporação, após acionada via Sistema Integrado de Operações (SIOP), a equipe de policiais militares deslocou ao endereço mencionado na denúncia, onde se deparou com um corpo localizado dentro...