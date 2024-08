Vida Urbana Homem é encontrado morto com marcas de tiro dentro de sua casa no centro de Formoso do Araguaia A proprietária do imóvel que o homem residia de aluguel achou o corpo. O local tinha sinais de arrombamento, informou a SSP

Hudson Emanuel Santos Soares, de 31 anos, foi encontrado morto com marcas de tiro em sua residência, na madrugada desta quinta-feira (15), no centro do município de Formoso do Araguaia, na região sudoeste do estado. Leia também: - Mais de uma tonelada de drogas são queimadas em olaria de Guaraí; vídeo - Corpo de adolescente é encontrado amarrado e com marcas de tiros próximo ao Aeroporto de Palmas Confo...