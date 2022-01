Redação Jornal do Tocantins

Após três anos, o Ministério Público denunciou neste sábado, 8, Célio Mendonça Ribeiro, 53 anos, por ter ameaçado uma ex-companheira, no dia 26 de outubro de 2019, em situação de violência doméstica.

A denúncia é da promotora Laryssa Santos Machado Filgueira Paes que acusa o homem de ter danificado o carro da ex-namorada com uma barra de ferro e depois ter feito ameaça com uma mensagem no WhatsApp: “próximo furo será na tua cabeça”.

O acusado também teria ligado para a vítima e a xingado de “vagabunda e prostituta”.